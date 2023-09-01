Нейросеть Kandinsky 2.2 показала 1 сентября в Ставрополе глазами разных людей

Нейросеть нарисовала День знаний в Ставрополе. Фото: пресс-служба Сбера

Пользователи попросили нейросеть Kandinsky 2.2 от Сбера изобразить, каким видят 1 сентября в Ставрополе школьники, их родители и учителя. При генерации изображений использовались базовые ассоциации: «день знаний», «сентябрь», «осень», «учитель», «цветы», «школа». В качестве стиля был выбран «детский рисунок». Всего нейросеть Kandinsky 2.2 владеет 20 техниками - фотография, картина маслом, карандашный набросок, аниме и т. д.

Нейросеть предложила разные варианты изображений. Фото: пресс-служба Сбера

- Сбер непрерывно развивает свои нейросети, - рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов. - Kandinsky 2.2 - это обновленная версия, вышедшая этим летом. Ее разработали и обучили исследователи Sber AI совместно с учеными из Института искусственного интеллекта AIRI. Данный инструмент позволяет бесплатно создавать уникальные изображения, генерировать стикеры, объединять картинки и многое другое.