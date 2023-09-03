Мотоциклист из Ставрополя отделался переломом ноги после встречи с легковушкой

Фото: УГИБДД по СК

В Ставрополе на улице Тухачевского 3 сентября в 1:15 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ 21074», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклистом «Хонда», который двигался в потоке на «встречке». В результате 26-летний мотоциклист госпитализирован с переломом ноги. От больших травм его уберег шлем.

Как выяснили правоохранители, за рулем легковушки был 22-летний житель краевой столицы. За последние два года он порядка 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.