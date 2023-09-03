Глава Следкома РФ поручил проверить случай с избиением подростка на Ставрополье

Это был не первый раз подобного поведения водителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчину, избившему ребенка, в селе Сухая Буйвола теперь будет проверять следком. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.

Согласно предварительным данным, ставрополец остановился на авто возле детей, резко открыл дверь, ударив одного подростка. Удар был настолько сильный, что у мальчика диагностировали ушиб легких.

При этом сообщается, что это был не первый раз опасного поведения водителя. Ранее он преследовал подростков с битой и угрожал.

Теперь региональным следственным комитетом начата проверка.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах, — отметили в следкоме РФ.