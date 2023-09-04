Лихач из Краснодара с 51 штрафом устроил аварию на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Вблизи Невинномысска, на 228 километре трассы «Кавказ», лихач устроил аварию, в которой пострадала его пассажирка. Водитель «Тойота Альфард» разогнался до опасной скорости, не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение, разделяющее потоки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Удар пришелся на пассажирку переднего сидения слева, так как автомобиль праворульный. С многочисленными травмами и ссадинами 36-летняя жительница Краснодара доставлена в больницу, – пишет ведомство.

За рулем сидел 46-летний житель Краснодара, он в аварии не пострадал. Оказалось, за последние два года он получил 51 штраф за нарушение правил дорожного движения, причем 48 из них – за превышение скоростного лимита. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.