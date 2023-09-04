На Ставрополье нашли более 270 бесхозных детских площадок

Более 270 бесхозных детских площадок нашли на Ставрополье Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В августе прокуратура на Ставрополья нашла более 270 бесхозных детских площадок, всего было проверено почти 3,5 тысячи таких объектов. За большинством из них следят местные власти и коммунальщики, однако про некоторые совершенно забыли. Площадки использовались с нарушениями, а заставить ответить за это было некого.

— Прокурорскими проверками вскрыты многочисленные факты несоответствия оборудования площадок техническим регламентам и государственным стандартам, повреждения лакокрасочных покрытий, наличия коррозии, незащищенных выступающих болтовых соединений, – рассказали в региональной прокуратуре.

Кроме того, прокуроры нашли и другие нарушения: отсутствие информационных табличек, неправильное благоустройство, несвоевременное принятие мер по обеспечению безопасности детей.

Чтобы не допустить подобных нарушений впредь, прокуратура внесла в адрес местных властей и организаций, обслуживающих многоэтажки, 211 представлений. В суд было направлено 157 исковых заявлений, заведены четыре дела об административных правонарушениях.