Права 900 обманутых дольщиков восстановили в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе восстановили права более чем 900 обманутых дольщиков. Так, на улице Тюльпановой, 10, позиция 4, застройщику пришлось завершить последние работы по строительству многоэтажки, а после комитет градостроительства выдал разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

До этого восстановили права дольщиков по 223 жилым помещениям всего комплекса. Застройщик заключил договоры участия строительстве другого объекта взамен квартир на Тюльпановой, 10. А тем, кто решил дождаться завершения строительства, получили свои квадратные метры в достроенном доме по позиции 4.

— 163 дольщикам двух долгостроев по проезду Надежденскому, 1 А, и улице Шпаковской, 117 А, выплатили компенсации. Также в прошлом году введены в эксплуатацию МКД по ул. Тюльпановой (позиции 2, 3, 4), Доваторцев, Ленина, Пригородной, – сообщает администрация Ставрополя.