Два водителя оказались в реанимации после аварии на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Труновском округе Ставрополья выезд на встречную полосу отправил двух водителей в реанимацию. В селе Донском автомобилист на «Хонде» вылетел на встречку, по которой ехала «Нива». Произошла авария, отечественная машина вылетела в кювет от удара.

— В результате оба водителя доставлены в реанимацию районной больницы. Иномаркой управлял 39-летний житель Красногвардейского округа, который злостным нарушителем ПДД не является, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза покажет, был ли водитель иномарки трезвый. По одной из версий его могло подвести здоровье. По факту аварии началась проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.