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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 9:03

На Ставрополье 21-летний парень погиб под поездом

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы
Данил ЮРКОВ
Молодой человек погиб под поездом на Ставрополье

Молодой человек погиб под поездом на Ставрополье

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 44 километре перегона «Ессентуки – Белый уголь» в Кисловодске под поездом погиб 21-летний парень. Об этом узнали в правоохранительных органах, на место выехала следственно-оперативная группа для разбирательств. Сотрудники опознали погибшего, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

— В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Ессентуки поступило сообщение о том, что на 44 километре перегона «Ессентуки – Белый уголь» произошло смертельное травмирование, – пишет ведомство.

Предположительно, парень погиб в попытке перебежать железнодорожный переезд быстрее поезда. Транспорт не успел затормозить, так как многотонную конструкцию обычно приходится останавливать на протяжении целого километра. Теперь в трагедии разбираются полицейские.