Машинисту крана сломало ноги на подъемнике в Минеральных Водах

Фото: Служба спасения-112 в Минводах

В Минеральных Водах 24-летнему машинисту башенного крана сломало ноги. На высоте в 35 метров пострадавшему зажало конечности, и выбраться самостоятельно у него не получалось. На место вызвали спасателей, чтобы достать мужчину из металлического плена.

— К моменту прибытия экстренных служб парня удалось освободить, но еще предстояло спустить его на землю к карете скорой помощи. Спасательные работы проводили СКРПСО МЧС России по Иноземцево, – рассказали в Службе спасения-112 в Минводах.

Спасателям удалось достать пострадавшего, его отправили в больницу, где врачи будут лечить его ноги. О состоянии машиниста в настоящее время и степени повреждений не сообщается.