Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 9:30

Дрифтера-нарушителя из соседнего региона наказали в Ставрополе

В социальных сетях появилось видео, где лихач крутится на кругу улицы Пирогова
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе к ответственности привлекли дрифтера из соседнего региона. В соцсетях распространилось видео, как водитель иномарки уходит в управляемый занос и крутиться вокруг круга на улице Пирогова. Местные жители попросили провести беседу с автомобилистом, и правоохранительные органы нашли его.

— 29-летний житель соседнего региона оправдывался, мол, на пустой дороге в вечернее время он никому не мешает. Оказалось, что молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водитель получил 34 штрафа за различные нарушения правил дорожного движения, причем не все вовремя оплатил. Теперь же нарушитель получил еще семь протоколов: один за дрифт и шесть несвоевременную оплату.