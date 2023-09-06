Дрифтера-нарушителя из соседнего региона наказали в Ставрополе

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В Ставрополе к ответственности привлекли дрифтера из соседнего региона. В соцсетях распространилось видео, как водитель иномарки уходит в управляемый занос и крутиться вокруг круга на улице Пирогова. Местные жители попросили провести беседу с автомобилистом, и правоохранительные органы нашли его.

— 29-летний житель соседнего региона оправдывался, мол, на пустой дороге в вечернее время он никому не мешает. Оказалось, что молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водитель получил 34 штрафа за различные нарушения правил дорожного движения, причем не все вовремя оплатил. Теперь же нарушитель получил еще семь протоколов: один за дрифт и шесть несвоевременную оплату.