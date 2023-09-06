На Кировский округ Ставрополья обрушился град с ливнем и сильным ветром

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья разбушевалась сильная непогода. Мощный ветер с градом и ливнем валит деревья, обрывает линии электропередач и, вероятно, затопит низины. По данным региональной Госавтоинспекции, в Новопавловске свалены деревья и не работают светофоры.

— Вблизи станицы Старопавловской упавшее дерево перегородило проезд. Госавтоинспекция региона призывает жителей и гостей округа по возможности отложить поездки, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ведомство уточняет, что следует остаться дома и никуда не выезжать, пока погода не наладится. Иначе существует вероятность попадания в аварию или в другое происшествие.