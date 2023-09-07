Почти 90% водителей не заплатили за парковку возле больницы в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе почти 90% водителей не заплатили за платную парковку возле краевой больницы на улице Семашко и Осетинской. Из 4928 автомобилистов за месяц деньги отдали только 575 человек, в бюджет поступило всего 39,3 тысячи рублей. С чем связан такой протест у автовладельцев, неизвестно. Администрация же пытается наказать нарушителей.

— Комитет городского хозяйства администрации Ставрополя ведет работу по привлечению к административной ответственности собственников транспортных средств, нарушивших правила пользования парковкой, – заявили в администрации Ставрополя.

Физическим лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей, должностным – от 5 до 10 тысяч, а юридическим – от 15 до 20 тысяч. На парковке есть места для людей с ограниченными возможностями, которые могут не платить за стоянку, а другие водители имеют право останавливаться на 15 минут.