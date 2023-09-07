Два новых маршрута №36 и №52 появятся в Ставрополе

Новые маршруты появятся в Ставрополе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе вскоре появятся два новых маршрута – №36 и №52, их анонсировали еще в июне, но сейчас региональный миндор уже заключает госконтракты для их выхода на дороги. Кроме того, в краевую столицу вернется маршрут №37, который стал нерентабельным для предыдущего перевозчика.

— Министерство в стадии заключения госконтрактов на три муниципальных маршрута по Ставрополю: два новых – 36 и 52, а также 37, ставший для предыдущего перевозчика нерентабельным, – рассказал на брифинге в правительстве министр дорожного хозяйства и транспорта СК Денис Янаков.

Маршрут № 52 будет отъезжать от новой остановки около музея «Россия – моя история» и заканчивать свой путь на улице Селекционной. А маршрут №36 будет ехать с территории ЖК «Олимпийский» и заканчивать поездку на железнодорожном вокзале.

Автобусы запустят, чтобы связать северо-восток с центром, а также северо-западный и юго-западный районы. Это, по мнению миндора Ставрополья, поможет уменьшить жалобы людей на общественный транспорт.