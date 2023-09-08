Из горящего 12-этажного здания в Ставрополе эвакуировали 20 человек

Фото: социальные сети

В Ставрополе на улице Родосская, 9 в 12-этажном здании произошел пожар. На место вызвали пожарных, загорелась квартира на площади в 10 квадратных метров. Жильцов начали эвакуировать из здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Пожар в 12-этажном многоквартирном жилом доме ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Эвакуировано 20 человек. Погибших, пострадавших нет. Реагирование от РСЧС: 25 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России: 19 человек, 6 единиц техники, – рассказали в МЧС.

Пожар удалось потушить, ему не удалось сильно распространиться по зданию. Причину возгорания еще предстоит установить, в МЧС не дали предварительной версии произошедшего.