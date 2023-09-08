К трем годам колонии приговорили жителя Ставрополя за реабилитацию нацизма

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставрополе осудили 33-летнего местного жителя, который реабилитировал нацизм. В мае 2021 года злоумышленник, уже сидевший за публичные призывы к террористической деятельности, начал публиковать в социальных сетях грубые посты, оскорбляющую память и унижающую честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

— Разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей общедоступную публикацию, которая согласно заключению специалиста, содержала совокупность лингвистических и психологических признаков реабилитации нацизма, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против ставропольца завели уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества).

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

— Приговор в законную силу не вступил, – уточнили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.