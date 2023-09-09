Новый научный консорциум поможет развитию сел Ставрополья

Фото: СтГАУ

Участники всероссийского научно-образовательного консорциума «Устойчивое развитие сельских территорий» совместно будут работать над улучшением качества жизни в селах Ставропольского края. Ведущие вузы России объединят усилия и знания и будут разрабатывать разработку мер в этом направлении.

В числе участников консорциума – Университет Вернадского, Российский новый университет, Российский университет дружбы народов, Российский государственный социальный университет, Московская сельскохозяйственная академия, Княгинский университет, главный ботанический сад Российской академии наук, научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Семашко и Ставропольский государственный аграрный университет.

Новый консорциум создается с целью повышения качества образования и научных исследований в сфере развития сел. Для этого будут объединять кадровые, информационные, интеллектуальные и другие ресурсы. Вузы хотят сделать единую научно-образовательную среду и запустить образовательные программы в сетевом формате.

— Развитие сельских территорий — одно из ключевых направлений в работе ученых вуза. Наша задача — обеспечить государство информацией, которая способствует эффективному развитию сельских агломераций, — отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

В СтГАУ уже есть лаборатория, созданная совместно с ВШЭ, по изучению сел. Анализ из них помогает минсельхозу Ставрополья разрабатывать улучшение инфраструктуры сельской местности.