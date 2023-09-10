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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 6:32

Житель Ставрополья попал под следствие за угрозы убийством

47-летний мужчина избил и грозил придушить свою знакомую
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Женщина испугалась за свою жизнь и пошла в полицию

Женщина испугалась за свою жизнь и пошла в полицию

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Курсавка на Ставрополье 47-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. В полицию заявила его знакомая.

Полицейские выяснили, что во время ссоры мужчина избил пострадавшую. Затем он схватил ее за горло и начал душить, приговаривая, что убьет ее. Однако, женщина смогла спастись и обратиться в полицию.

Мужчину задержали и доставлены в полицейский участок. Там он во всем признался.

На жителя Курсавки завели уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Теперь ему грозит срок до двух лет.