Три избирательные кампании идут на Ставрополье в Единый день голосования

Избиратели голосуют на участках за депутатов в три думы Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 10 сентября, в 8:00 началось голосование на выборах, назначенных на Единый день голосования. На Ставрополье идут три избирательные кампании.

В этот день пройдут дополнительные выборы в думу Ставропольского края, а также в Минераловодском и Изобильненском округах.

Как рассказали в краевом избиркоме, на всех участках установлено видеонаблюдение и присутствуют наблюдатели. Первые избиратели уже отдали свои голоса, проявив гражданскую позицию.

Председатель крайизбиркома Сергей Тарасов рассказал в социальных сетях о открытии участков и организации выборного процесса. Он отмечает, что избирательные комиссии полностью оснащены оргтехникой, а на пяти участках используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

Местные органы самоуправления предоставили автотранспорт для работы выездных избирательных комиссий. Дополнительная информация о текущих выборах доступна на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края.