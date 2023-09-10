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НовостиОбщество10 сентября 2023 9:19

Три избирательные кампании идут на Ставрополье в Единый день голосования

В крае довыбирают депутатов в краевую думу и две окружные
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Избиратели голосуют на участках за депутатов в три думы

Избиратели голосуют на участках за депутатов в три думы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 10 сентября, в 8:00 началось голосование на выборах, назначенных на Единый день голосования. На Ставрополье идут три избирательные кампании.

В этот день пройдут дополнительные выборы в думу Ставропольского края, а также в Минераловодском и Изобильненском округах.

Как рассказали в краевом избиркоме, на всех участках установлено видеонаблюдение и присутствуют наблюдатели. Первые избиратели уже отдали свои голоса, проявив гражданскую позицию.

Председатель крайизбиркома Сергей Тарасов рассказал в социальных сетях о открытии участков и организации выборного процесса. Он отмечает, что избирательные комиссии полностью оснащены оргтехникой, а на пяти участках используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

Местные органы самоуправления предоставили автотранспорт для работы выездных избирательных комиссий. Дополнительная информация о текущих выборах доступна на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края.