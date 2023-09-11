На Северном Кавказе в сентябре стартует масштабный проект «Клиника года-2023»

Стартует прием заявок на участие в проекте "Клиника года - 2023" Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КП»-Северный Кавказ» объявляет о старте приема заявок на участие в масштабном проекте среди медучреждений «Клиника года-2023».

Впервые конкурс прошел в прошлом году. В нем приняли участие 28 медицинских учреждений со всего Ставропольского края. Престижный конкурс нашел большой отклик среди жителей региона. Благодаря проекту читатели «Комсомолки» смогли получить полезную информацию о работе ведущих клиник края, а также стать полноправными участниками процесса голосования, определив тех, кто, по их мнению, заслуживает почетных званий и наград. В общей сложности конкурсанты набрали более 124 тысяч голосов.

Конкурс завершился торжественной церемонией награждения, которая состоялась в ресторане «Изба» в Ставрополе. Заслуженные награды конкурсантам вручили редактор «КП» на Северном Кавказе» Роман Лаврухин и заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Иван Кошель (узнать подробности о мероприятии и посмотреть видео можно здесь).

К участию в проекте приглашаются клиники и санатории, работающие на Северном Кавказе, имеющие все установленные законодательством РФ лицензии и иные необходимые для осуществления деятельности документы. Голосование начнется уже в конце сентября, а торжественная церемония награждения состоится 14 ноября в ресторане «Дубрава» в Ставрополе.

Если вы хотите стать участником «Клиники года-2023», напишите нам на почту advert.stav@phkp.ru или позвоните по телефону: + 7 (8652) 95-11-90.

Конкурс позволяет познакомить аудиторию с деятельностью ведущих клиник и медицинских центров региона и помогает жителям СКФО определиться с выбором «своего» места медицинского обслуживания.