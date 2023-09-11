На концерте «Руки Вверх!» в Пятигорске парень сделал предложение возлюбленной

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В Пятигорске прямо во время концерта группы «Руки Вверх!» мужчина сделал предложение своей возлюбленной. Все происходило под песню «Лишь о тебе мечтая», очевидцы начали снимать пару на видео и всячески поддерживать смельчака, попросившего руку и сердце на концерте.

Девушка согласилась на предложение парня. После этого толпа наблюдавших за этим людей начала кричать в поддержку помолвленных. Видео от очевидцев появилось в социальных сетях.

— Парень сделал девушке предложение на концерте «Руки Вверх!» в Пятигорске. Она ответила «ДА», – пишут в социальных сетях. Группа начала гастрольный тур по России со Ставропольского края.

В Пятигорске собралось около 10 тысяч человек, в Ставрополе – 12 тысяч. Концерты группы в регионе закончились, и музыканты поехали дальше.