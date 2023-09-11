Пожарные Ставрополья потушили три загоревшиеся хозпостройки

Фото: ПАСС СК

В Ипатовском округе Ставрополья, в селе Первомайском, на одной из улиц пожарным пришлось тушить хозяйственные постройки. Сперва огонь охватил сено и солому, а после перебросился на три здания, которые стояли неподалеку. Очевидцы обратились к специалистам за помощью, так как тушить возгорание своими силами не представлялось возможным.

— Первым делом пожарные потушили постройки, а затем приступили к тушению сена и соломы, которые постоянно самовоспламенялись и не затухали. Однако через некоторое время огнеборцам удалось справиться с возгоранием и не допустить распространение огня на соседние строения и дома, – рассказали в пресс-службе ПАСС СК.

Пожарным удалось потушить хозпостройки, и хотя спасти их не удалось, специалисты защитили другие здания от распространяющегося пожара. Теперь специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства появившегося возгорания, чтобы узнать, было ли это природное явление или это дело рук человека.