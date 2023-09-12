Воду отключат на 20 улицах, в двух СТ и двух поселках Пятигорска
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Два садовых товарищества и 20 улиц и два поселка Пятигорска остались без воды из-за работ на трассе «Кавказ», ремонта на улице Фабричная на водопроводе Д-500 миллиметров, а также в районе гипермаркета на трубе Д-300 миллиметров. Ограничение ввели сегодня, 12 сентября, оно продлится с 9:00 по 17:00, заявили в администрации курорта.
- улица 2-линия;
- улица Крупская;
- улица Юбилейная;
- улица Горького;
- улица Дмитрия Донского;
- улица Феодосия Кавказского;
- улица Александра Невского;
- улица Алексея Шулико;
- улица Сергея Радонежского;
- улица Есаульская;
- улица Атаманская;
- улица Атамана Платова;
- улица Волгского Полка;
- улица Войска Терского;
- улица Войска Донского;
- улица Войска Кубанского;
- улица Гребенская;
- улица Андрея Губина;
- улица Генерала Слепцова;
- проезд Шелкоплясова;
- СТ «Отдых»;
- СТ «Дружба»;
- поселок Бородыновка;
- поселок Змейка.
По заявкам для жителей отключенных домов будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо позвонить в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28 и заказать доставку.