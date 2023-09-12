Воду отключат на 20 улицах, в двух СТ и двух поселках Пятигорска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два садовых товарищества и 20 улиц и два поселка Пятигорска остались без воды из-за работ на трассе «Кавказ», ремонта на улице Фабричная на водопроводе Д-500 миллиметров, а также в районе гипермаркета на трубе Д-300 миллиметров. Ограничение ввели сегодня, 12 сентября, оно продлится с 9:00 по 17:00, заявили в администрации курорта.

Где не будет воды в Пятигорске 12 сентября из-за ремонта водопровода

- улица 2-линия;

- улица Крупская;

- улица Юбилейная;

- улица Горького;

- улица Дмитрия Донского;

- улица Феодосия Кавказского;

- улица Александра Невского;

- улица Алексея Шулико;

- улица Сергея Радонежского;

- улица Есаульская;

- улица Атаманская;

- улица Атамана Платова;

- улица Волгского Полка;

- улица Войска Терского;

- улица Войска Донского;

- улица Войска Кубанского;

- улица Гребенская;

- улица Андрея Губина;

- улица Генерала Слепцова;

- проезд Шелкоплясова;

- СТ «Отдых»;

- СТ «Дружба»;

- поселок Бородыновка;

- поселок Змейка.

По заявкам для жителей отключенных домов будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо позвонить в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28 и заказать доставку.