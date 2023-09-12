Антитеррористические учения будут проходить в Минводах 14 сентября

Антитеррористические учения проведут 14 сентября в Минводах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Минераловодском округе Ставрополья 14 сентября будут проводиться антитеррористические учения. Силовые структуры будут отрабатывать методы противодействия злоумышленникам и улучшать взаимодействие. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— Просим в период проведения учения не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информации, – рассказали в УФСБ.

Ведомство не уточняет, когда начнутся и когда закончатся учения. Поэтому жителям и гостям Минеральных Вод следует быть готовым к громким взрывам и выстрелам. Опасности для населения не будет.