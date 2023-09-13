Первая группа туристов из Ирана прилетит в Минводы 20 сентября

Туристы из Ирана приземлятся в Минводах 20 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая группа туристов из Ирана в рамках безвизового группового обмена приедет в Россию и посетит Северный Кавказ. Известно, что рейс с туристами из Ирана приземлится в Минводах 20 сентября.

Как рассказал журналистам представитель Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, российские туристы поедут в Иран в те же даты. Он также отметил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Ираном был запущен 1 августа.

Первая группа из Ирана будет включать представителей туриндустрии. Для них проведут ознакомительный тур по достопримечательностям республик СКФО.

Еще 1 июля 2021 года Россия договорилась с Ираном, что граждане этих стран смогут путешествовать между ними без виз в составе групп от 5 до 50 человек сроком до 15 дней. Введение соглашения в действие отложили из-за пандемии. В силу оно вступило только 1 августа 2023 года.