Двух серийных воров осудят за квартирные кражи на 1,8 млн в Кисловодске

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье перед судом окажутся 32-летний житель соседнего региона и 32-летняя жительница Кисловодска. Три злоумышленника (последний спрятался от следствия) вступили в сговор и начали воровать из квартир города-курорта. Сейчас им вменяют серию из двух краж, пособничества и покушение на хищение чужого имущества и воровство травматического пистолета. Так, однажды они заметили женщину, уронившую ключи от дома, ныне обвиняемые подняли их и пошли за жертвой.

— Они подобрали их и проследовали за потерпевшей, чтобы узнать ее место жительства. Через несколько дней злоумышленники, убедившись, что гражданка отсутствует дома, проникли в помещение и похитили денежные средства и ювелирные украшения, которые впоследствии продали, а деньги потратили, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина также украл травматический пистолет., общая сумма ущерба составила 1,8 млн рублей Однако одну кражу им не удалось завершить. Ведомство не уточняет, что остановило злоумышленников от преступления и были ли они задержаны именно тогда, но против них завели уголовные дела по двум статьям «Кража», трем статьям «Пособничество в краже», одной статье «Покушение на кражу» и «Хищение оружия».

Расследование завершили, и материалы передали в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу. Дело третьего участника преступлений вынесли в отдельное производство, его ищут правоохранители.