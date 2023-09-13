В Ростовской области под арест отправили напавшего на школу подростка

Подростка, напавшего на школу с ножом, отправили под арест на два месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На два месяца под арест отправили школьника, который напал с ножом на людей в одной из школ Неклиновского района. Девятиклассник пытался зарезать вахтершу, учительницу и 60-летнего мужчину, который привел внучку-первоклассницу и попытался отобрать оружие у безумного подростка. За это пострадавший получил пять ножевых. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

— Расследование уголовного дела продолжается, следователями устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, – прокомментировали в следственном комитете.

Против школьника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «б» части 2 статьи 105 УК России (Покушение на убийство). По словам родственницы потерпевшего мужчины, который оправляется после операций, если бы он не остановил школьника, неизвестно, сколько бы было еще раненых.