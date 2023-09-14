Плановые учения пройдут в Ставрополе 15 и 20 сентября

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе 15 и 20 сентября пройдут плановые учения. Сперва запланирована отработка по введению уровней реагирования, а также гражданской и территориальной обороны. Об этом заявили в администрации краевой столицы, но не уточнили, сколько будут проводиться учения.

— А 20 сентября готовятся командно-штабные учения с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС. Участники отработают вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями опасных (неблагоприятных) метеорологических явлений, – пишет администрация.

Учения проводятся согласно планам проведения подобных мероприятий. Сотрудники органов управления и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС отработают все ситуации, которые впоследствии помогут быстро разобраться с неприятными ситуациями в городе.