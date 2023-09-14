Рост спроса на коммерческую ипотеку фиксируется в южных регионах России

Помещения для бизнеса пользуются спросом. Фото: Сбер

В южных регионах России вырос спрос на покупку в ипотеку физическими лицами нежилой недвижимости на первых этажах высоток.

По данным аналитиков Сбера, чаще всего такую недвижимость используют под офисы самозанятые. Также приобретают ее для сдачи в аренду компаниям или в качестве инвестиций для последующей перепродажи.

Повышенный спрос на коммерческую ипотеку специалисты связывают с тремя факторами: ростом числа самозанятых, массовым переводом в нежилой фонд жилых помещений и трендом изначального планирования застройщиками первых этаж под коммерческую недвижимость.

Чаще всего помещения для бизнеса покупают жители Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя. К слову, в летние месяцы вырос спрос на помещения в курортных зонах Черноморского побережья и КавМинВод.

Как правило, здесь открывают салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, ателье, учебные или игровые центры, а также пункты выдачи онлайн-заказов.