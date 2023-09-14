Два жителя Ставрополья попали под следствие за похищение девушки

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставрополья два местных жителя попали под следствие за похищение девушки. Бывший сожитель потерпевшей встретился с ней якобы для того, чтобы помириться после ссоры, и попросил своего брата отвезти ее домой. Однако девушка не захотела ехать с мужчинами, тогда злоумышленник против ее воли затолкал ее в отечественный автомобиль. Второй фигурант в свою очередь вывез их на окраину поселка Балтийский.

— Бывший сожитель удерживал женщину, в то время как второй мужчина вывез их на окраину поселка Балтийский.Сосед женщины, ставший очевидцем похищения, сообщил о произошедшем её родственникам, которые последовали за автомобилем подозреваемого и освободили потерпевшую, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленников завели уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас следователи осмотрели место происшествия и собирают доказательства вины фигуранта. Правоохранительным органам еще предстоит узнать, зачем мужчины украли девушку и что они хотели сделать с ней на окраине поселка.