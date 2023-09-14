Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 11:23

Два перевозчика в Ставрополе повышают цены на проезд в маршрутках

В салонах общественного транспорта №47 и №8 заметили объявление о повышении стоимости проезда
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ставропольские перевозчики объявили о повышении стоимости проезда на их транспорте, в маршрутках №47 и №8 придется платить больше за проезд. Люди в социальных сетях начали писать об этом и выставлять фотографии с объявлениями из общественного транспорта.

Первым цены поднимутся у маршрута №47, с 30 сентября проезд в нем будет стоить не 30, а 35 рублей. Уже 13 октября в маршрутках №8 за проезд придется платить вместо 30 рублей 32 рубля.

В социальных сетях люди начали спорить над необходимостью подъема цен. Некоторые комментаторы отметили, что в Михайловске проезд «давно уже 32», другие жалуются на то, что проезд становится дороже каждые три-четыре месяца. Официального комментария от регионального миндора по этому поводу нет.