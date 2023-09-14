Два перевозчика в Ставрополе повышают цены на проезд в маршрутках

Фото: соцсети

Ставропольские перевозчики объявили о повышении стоимости проезда на их транспорте, в маршрутках №47 и №8 придется платить больше за проезд. Люди в социальных сетях начали писать об этом и выставлять фотографии с объявлениями из общественного транспорта.

Первым цены поднимутся у маршрута №47, с 30 сентября проезд в нем будет стоить не 30, а 35 рублей. Уже 13 октября в маршрутках №8 за проезд придется платить вместо 30 рублей 32 рубля.

В социальных сетях люди начали спорить над необходимостью подъема цен. Некоторые комментаторы отметили, что в Михайловске проезд «давно уже 32», другие жалуются на то, что проезд становится дороже каждые три-четыре месяца. Официального комментария от регионального миндора по этому поводу нет.