Прокуратура потребовала запретить проезд квадроциклов по горе Машук в Пятигорске

Фото: прокуратура Ставропольского края

На Ставрополье прокуратура заставила внести запретит квадроциклам кататься по горе Машук в Пятигорске. Дело в том, что транспорт катался по природному заповеднику с особым охранным режимом, что в принципе является нарушением. Зато ответственные за это лица не предпринимали никаких мер, чтобы запретить езду по памятнику природы.

— По территории памятника природы осуществлялся неконтролируемый проезд автомототранспорта, что свидетельствует о невыполнении ГБУ СК ««Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» обязанности по контролю за соблюдением режима особой охраны данной территории, – рассказали в региональной прокуратуре.

Директору учреждения прокуратура внесла представление с требованием прекратить нарушать закон и запретить проезд квадроциклов по природному заповеднику. В итоге езду и стоянку транспорта по территории горы Машук запретили вне дорог общего пользования.