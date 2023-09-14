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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 15:10

Жительница Ставрополья получала пенсию за умершую мать и окажется в суде

Когда об этом узнали, против нее завели уголовное дело по факту мошенничества
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья ответит в суде за то, что получала пенсию за умершую мать

Жительница Ставрополья ответит в суде за то, что получала пенсию за умершую мать

Фото: Даниил ОПАРИН

В Левокумском округе Ставрополья перед судом предстанет 54-летняя местная жительница, которая больше года получала пенсию за умершую мать. С марта 2022 по май 2023 года злоумышленница не сообщала в пенсионный фонд о смерти родственницы, зато ежемесячно получала деньги, которые впоследствии тратила на себя.

— Полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. В результате указанных преступных действий бюджету причинен ущерб на сумму более 379 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

На злоумышленницу завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.