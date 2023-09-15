На Ставрополье разыскивают насмерть сбившего пешехода водителя

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Михайловске на Ставрополье правоохранительные органы разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал с места происшествия. Накануне ночью на улице Розы Люксембург неизвестная машина наехала на человека, который, предварительно, стоял на дороге.

— От полученных травм пешеход, 43-летний местный житель, скончался, а водитель покинул место происшествия, не оказав помощи умирающему. Полицию и медиков вызвали проезжавшие мимо граждане, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Госавтоинспекция объявила водителя в розыск и попросила всех, кто знает хоть что-либо о происшествии, обратиться по номерам телефона: 88655363803, либо 102 и 112. Предварительно, нарушитель ехал на легковушке, возможно, «Субару». У транспорта остались повреждения передней части, фары и зеркала заднего вида.