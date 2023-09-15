Директор организации со Ставрополья не уплатил налоги на 116 млн рублей

Директор организации со Ставрополья попался на неуплате налогов Фото: Даниил ОПАРИН

В Буденновском округе Ставрополья директор коммерческой организации попался на неуплате налогов. С 2018 по 2020 годы злоумышленник приносил в налоговую подложные документы с информацией о прибыли, которая была недостоверна. Таким образом ему удалось сэкономить 116 млн рублей, однако о преступлении узнали, и за дело взялись правоохранительные органы.

— Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 116 млн рублей. Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против директора завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу и принимают меры по возмещению ущерба. Расследование продолжается.