Трехлетнюю девочку нашли мертвой в 100 метрах от дома в Дагестане

Фото: прокуратура Дагестана

В селе Акнада Кизилюртовского района Дагестана трехлетнюю девочку нашли мертвой в 100 метрах от собственного дома. Накануне малолетняя вышла на улицу одна, без сопровождения взрослых. Позже ее тело нашли в канале в 100 метрах от собственного дома, при этом признаков насильственной смерти нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал Кизилюртовский межрайонный прокурор. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, – пишет ведомство.

Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту гибели девочки. Пока что никаких дел не заводили, однако есть вероятность появления уголовных производств. Разбирательства продолжаются.