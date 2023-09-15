Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 сентября 2023 13:45

Житель Ставрополья попался полицейским с 20 пакетиками наркотиков

Правоохранители по наводке задержали злоумышленника, запрещенные вещества он пытался сбыть
Данил ЮРКОВ
Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Благодарненском округе Ставрополья полицейские по подозрению в распространении наркотиков задержали 28-летнего местного жителя. Действуя по наводке, правоохранители поймали злоумышленника и начали досматривать. При себе у задержанного и в оставленном им тайнике нашли 20 полимерных свертков, рассказали в ГУ МВД России по региону.

— В результате личного досмотра в присутствии понятых у гражданина, а также из тайников, на которые указал мужчина, полицейские изъяли 20 полимерных свертков с «синтетикой» общей массой около 17 граммов, что подтвердила проведенная экспертиза, – пишет ведомство.

Наркотики злоумышленник купил в интернете, чтобы впоследствии продать. Правда, это у него не получилось. Против наркосбытчика завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере». Фигуранта посадили под стражу.