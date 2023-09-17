Жителя Ставрополя заказали киллеру за 200 тысяч рублей

Чтобы поймать заказчика, полицейские вместе со ставропольцем инсценировали убийство. Фото: МВД КЧР

После развода 44-летнему жителю Карачаево-Черкесии не давало покоя, что знакомый его экс-супруги ездит на ее машине и живет в ее квартире. Настолько, что он решил избавиться от обидчика за скромную сумму в 200 тысяч рублей.

Злоумышленник считал, что друг его бывшей жены — 38-летний житель Ставрополя — незаслуженно пользуется имуществом, которое досталось ей в результате раздела имущества. Чтобы отомстить, мужчина решил нанять киллера.

Полиция вышла на след заказчика на этапе, когда он искал исполнителя. «Киллером» притворился полицейский под прикрытием. Обиженный экс-супруг предложил ему 200 тысяч рублей за убийство, а также передал информацию о маршрутах движения жертвы и номер его телефона.

Правоохранители связались со ставропольцем и сфабриковали фотоотчет «убийства». Мужчину загримировали и засняли с якобы простреленной головой. Фотографии «наемник» передал заказчику, а когда тот передал остаток денег, был задержан.

Теперь организатор неудавшегося убийства находится под стражей. На него завели уголовное дело.