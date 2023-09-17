Убийство жителя Северной Осетии в Грузии попросили проконтролировать власти региона

Житель Северной Осетии погиб в ножевой драке в столице Грузии Фото: Иван ВИСЛОВ

Омбудсмен Северной Осетии, Тамерлан Цгоев, обратился к своему коллеге из Грузии, Левану Иосселиани, с просьбой взять на контроль расследование убийства жителя Северной Осетии в Тбилиси. Мужчина погиб в ножевой драке, а его друг был серьезно ранен.

Вадим Дамбегов, житель Северной Осетии, и его друзья приехали в Грузию, чтобы оформить документы на автомобиль. В Тбилиси они поссорились с группой неизвестных. В ходе драки Дамбегов получил ножевое ранение и скончался. Его друг с тяжелым ранением был госпитализирован.

Цгоев отметил, что власти должны пресекать попытки использования этого преступления для разжигания межнациональной ненависти.

— Единственным справедливым ответом на совершенное преступление и пресечение возможных провокаций представляется неотвратимость наказания для преступника, — заявил Цгоев.

МВД Грузии завело уголовное дело по факту убийства. Подозреваемого быстро задержали, ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.