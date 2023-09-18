Нарушения ПДД привели к смертельной аварии вблизи Кисловодска

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На трассе вблизи Кисловодска несколько нарушений правил дорожного движения привели к смертельной аварии. Водитель «Лады Приоры» с установленной зимней резиной разогнался до опасной скорости по мокрой дороге и не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и протаранила дорожное ограждение, на место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В результате 26-летний водитель и 27-летний пассажир, оба жители Кисловодска, были доставлены в больницу, где от полученных травм водитель скончался. Погибший злостным нарушителем ПДД не являлся, у него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы осмотрели машину и узнали, что на ней стояли колеса с зимней резиной, что нарушает ПДД. Теперь сотрудники разбираются во всех причинах аварии, по факту происшествия проводится проверка.