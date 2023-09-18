Водитель не справился с управлением на трассе Ставрополья и погиб в аварии

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На трассе Ставрополья вблизи села Владимировка ночная поездка закончилась смертельной аварией. Водитель на «Тойоте Камри» разогнался до опасной скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии травмы получили автомобилист и его пассажир, на место происшествия вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— На месте скончался водитель иномарки, 29-летний житель округа. Его 23-летний пассажир госпитализирован. Установлено, что автомобиль на момент ДТП был технически исправен, погибший водитель за последний год трижды привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза покажет, был ли водитель трезвый на момент аварии, для этого у него взяли кровь на анализы. По факту происшествия началась проверка, автоинспекторы установят все причины и обстоятельства аварии.