Теплые дни и холодные ночи ожидаются на Ставрополье в ближайшие дни

Теплые дни и холодные ночи прогнозируют синоптики на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье рабочая неделя ожидается теплая погода днем, хотя ночью температура воздуха будет сильно опускаться. Заморозков пока что не ожидается, преимущественно без осадков, на улице будет вполне приятно находиться. Единственное, что может принести дискомфорт, – периодически поднимающийся восточный ветер.

— В дневные часы [будет подниматься ветер – прим.] до 15 м/с. И температура воздуха днем будут комфортные 22-27, но ночи будут прохладные – в районе +8-13 градусов, – рассказала И.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

Ночью понедельника местами в регионе была гроза, ливни и сильный ветер 20-21 м/с. Однако уже днем и в дальнейшие дни непогода не будет беспокоить жителей и гостей Ставрополья.