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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:41

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Ставрополе

Среди учеников 5–11 классов определят самых способных по 24 предметам, а четвероклассники выполнят задания по русскому языку и математике
Маргарита КОТОВА
Ставропольские школьники начали сдавать Всероссийскую олимпиаду

Ставропольские школьники начали сдавать Всероссийскую олимпиаду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе начался первый этап Всероссийской олимпиады школьников среди 5–11 классов, детей будут испытывать по 24 предметам, чтобы найти самых способных. При этом ученики 4 классов выполнят задания по русскому языку и математике.

В администрации краевой столицы заявили, что главная задача этого мероприятия – развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.

— Вчера ребята проходили испытания по русскому языку, сегодня – по искусству. Также на этой неделе им предстоит география, история и обществознание. Результаты будут не позднее 26 сентября, – сказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Дети на школьном этапе будут сдавать олимпиады по литературе, физике, технологии, экологии и ОБЖ. Испытания продлятся вплоть до 24 октября, заявили в администрации.