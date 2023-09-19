Улицу Железноводска назовут в честь погибшего участника СВО рядового Панченко

Фото: администрация Железноводска

В Железноводске улицу назовут в честь погибшего участника СВО, рядового Андрея Панченко. Военнослужащий за проявленный в боях героизм был награжден орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

— На очередном заседании думы города-курорта Железноводска утвердим название улицы в память о местном герое, чтобы в Железноводске появилась улица имени рядового Панченко, – говорит мэр Железноводска Евгений Бакулин.

Улица Андрея Панченко появится в жилом районе Капельница. Пока неизвестно, как скоро поменяют таблички с названием после утверждения новой улицы в честь рядового.