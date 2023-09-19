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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:16

Двух жителей Ставрополья осудят за кражу 780 тысяч рублей из чужой машины

Злоумышленник увидел, как крупную сумму кладут в автомобиль, а окно транспорта оставили приоткрытым, поэтому он позвал подельника
Данил ЮРКОВ
Двух жителей Ставрополья осудят за кражу денег

Двух жителей Ставрополья осудят за кражу денег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Железноводске под суд пойдут два местных жителя, обвиняемых в крупной краже. Следствие считает, что один из злоумышленников заметил, как потерпевший кладет в машину крупную сумму денег, при этом он увидел, что окно транспорта осталось чуть-чуть приоткрыто. Одному совершать преступление ныне обвиняемый не захотел, поэтому позвал подельника.

— Находясь в кафе, заметил, как потерпевший кладет в автомобиль крупную сумму денежных средств и сообщил об этом своему знакомому, который воспользовавшись приоткрытым окном похитил из автомашины потерпевшего более 780 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против злоумышленников завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Краденые деньги фигуранты потратили на себя, но теперь ответят за это в суде. Материалы направили на рассмотрение, ведомство не уточняет, подавали ли иск о возмещении причиненного вреда.