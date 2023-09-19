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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 14:53

Знакомая украла с банковской карты жителя Ставрополья 190 тысяч рублей

Злоумышленница узнала пин-код и начала снимать деньги, которые тратила на себя
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья украла у знакомого 190 тысяч рублей

Жительница Ставрополья украла у знакомого 190 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском округе Ставрополья срок грозит 50-летней местной жительнице, которая обокрала своего знакомого. К полицейским пришел 42-летний потерпевший, рассказавший о списаниях со своей банковской карты. Правоохранители начали разбираться в краже и узнали, что к этому причастна злоумышленница. Ее задержали и доставили в отделение для дачи показаний.

— Гражданку доставили в отдел внутренних дел, где она пояснила, что, пользуясь доверительными отношениями с заявителем, взяла у него банковскую карту и, зная пин-код, снимала денежные средства, которые тратила на личные нужды, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей. Против злоумышленницы завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.