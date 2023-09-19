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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 19:56

Ставрополец получил ножевое ранение в потасовке в центре города

Злоумышленника с холодным оружием поймали
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В центре Ставрополя горожане столкнулись в драке. На видео, которое разлетелось по соцсетям видно, как один держит другого в захвате. Последний кричит на всю улицу от боли и просит помощи. Только благодаря трем мужчинам их удалось разнять.

Однако битва не прошла бесследно. Один из дерущихся остался с ножевым ранением. На помощь быстро примчались, стоящие рядом сотрудники ДПС. Они разогнали толпу зевак и ждали вместе с истекающим кровью пострадавшим медиков.

В УМВД России по Ставрополю сообщили, что нападавшего доставили в отдел полиции. Раненый находится в больнице. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.