Ставрополец получил ножевое ранение в потасовке в центре города

Фото: соцсети

В центре Ставрополя горожане столкнулись в драке. На видео, которое разлетелось по соцсетям видно, как один держит другого в захвате. Последний кричит на всю улицу от боли и просит помощи. Только благодаря трем мужчинам их удалось разнять.

Однако битва не прошла бесследно. Один из дерущихся остался с ножевым ранением. На помощь быстро примчались, стоящие рядом сотрудники ДПС. Они разогнали толпу зевак и ждали вместе с истекающим кровью пострадавшим медиков.

В УМВД России по Ставрополю сообщили, что нападавшего доставили в отдел полиции. Раненый находится в больнице. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.