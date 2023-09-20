Два года условно получил житель Ставрополья за ложное сообщение о теракте

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье осудили жителя села Кочубеевского, которого признали виновным в ложном сообщение об акте терроризма. В июле 2023 года злоумышленник решил похулиганить и рассказал жителю Невинномысска о готовящимся на вокзале теракте. Правоохранительные органы приехали на место происшествия и начали проверку, однако информация не подтвердилась.

— Сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся акте терроризма на объекте транспортной инфраструктуры – Невинномысский автовокзал. В ходе проверки сообщения, полученного сотрудниками правоохранительных органов, данные сведения не нашли своего подтверждения, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд признал вину фигуранта и приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на три года. Ведомство не уточняет, вступил ли приговор в силу.