Судимый житель Ростовской области зарезал незнакомца на набережной

Судимый житель Ростовской области зарезал незнакомца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове следователи разбираются в причинах убийства на городской набережной. Накануне на пороге ресторана появился раненый мужчина с раной в горле. Оказалось, его пырнул прохожий, с которым потерпевший вступил в конфликт. Об этом сообщили в «КП-Ростов-на-Дону».

Злоумышленник выпивал в сквере у реки и встретил потерпевшего. Слово за слово между мужчинами произошел конфликт, в котором первый достал нож и всадил в горло оппоненту. Раненый мужчина дошел до ближайшего здания – ресторана, пытался что-то сказать, но позже упал замертво. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Нападавшего поймали в тот же день, 56-летний житель соседнего города Новочеркасска сознался в преступлении на допросе. Ранее он был судим за убийство, теперь на него завели уголовное дело по той же статье, из тюрьмы он вышел примерно три года назад. Теперь фигуранту грозит до 15 лет колонии.