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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 10:40

Мужчина разбился насмерть после падения с 8 этажа в Ставрополе

Следователи начали разбираться в обстоятельствах происшествия
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На улице Родосская, 7 в Ставрополе накануне вечером из окна многоэтажки на 8 этаже выпал мужчина. Медики констатировали смерть ставропольца, а информация о происшествии начала появляться в социальных сетях. После этого следовали взялись за дело и начали разбирательства.

— В следственном отделе СУ СКР по Ставропольскому краю проводится проверка по факту смерти мужчины. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

После выяснения всех обстоятельств трагедии будет понятно, был ли это несчастный случай, убийство или самоубийство. После этого следователи будут решать, что делать дальше.