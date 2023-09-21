Подготовку к отопительному сезону на Ставрополье должны завершить до 15 ноября

Подготовка к отопительному сезону на Ставрополье должна закончится до 15 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье подготовку к отопительному сезону должны завершить до 15 ноября, чтобы подать тепло в дома жителей региона вовремя, по погоде, когда среднесуточная температура не будет подниматься выше +8 градусов больше пяти дней. Сейчас краевые ресурсоснабжающие организации готовы к включению отопления на 95%, заявил на брифинге в правительстве региона министр ЖКХ Александр Рябикин.

— На случай внештатных ситуаций обеспечена полная готовность аварийных бригад, передвижных котельных, сформирован резерв автономного источника электроснабжения, – сказал министр.

Сейчас к отопительному сезону на 100% готовы Кировский, Степновский округа и город Лермонтов. Всего в порядок привели около 200 котельных, заменено более 19 километров теплосетей, более 9 километров сетей водопровода и канализации. Уже готовы подавать тепло 846 котельных, 1,1 тысяча километров сетей теплоснабжения, более 10 тысяч многоэтажек.